В Совфеде заявили о готовности к введению США санкций против «Северного потока»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия готова к возможному введению Соединенными Штатами новых санкций против компаний-участников строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, введение новых санкций неизбежно, но для России это не должно стать неожиданностью.

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«Россия к этим санкциям, которые, я думаю, будут неизбежно введены, готова. Не исключаю, что санкции и их преодоление обсуждались вчера на встрече лидеров России и Германии», — сказал Джабаров.

Он также подчеркнул, что санкции не остановят реализацию проекта, и США «не стоит ожидать, что кого-то заманит рынок их сжиженного газа».

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что США могут ввести новые санкции против «Северного потока» в ближайшие недели.