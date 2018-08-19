В Совфеде заявили о готовности к введению США санкций против «Северного потока»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия готова к возможному введению Соединенными Штатами новых санкций против компаний-участников строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, введение новых санкций неизбежно, но для России это не должно стать неожиданностью.
«Россия к этим санкциям, которые, я думаю, будут неизбежно введены, готова. Не исключаю, что санкции и их преодоление обсуждались вчера на встрече лидеров России и Германии», — сказал Джабаров.
Он также подчеркнул, что санкции не остановят реализацию проекта, и США «не стоит ожидать, что кого-то заманит рынок их сжиженного газа».
Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что США могут ввести новые санкции против «Северного потока» в ближайшие недели.