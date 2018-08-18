Мадуро объявил размер новой минимальной зарплаты в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил размер новой минимальной заработной платы в стране, а также стоимость криптовалюты «петро». Об этом сообщает TeleSUR.

Как отмечается, новый минимальный уровень зарплаты будет действителен с 20 августа, после перехода Венесуэлы на новую, деноминированную валюту — суверенный боливар.

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По словам Мадуро, минимальная зарплата составит половину «петро», который, в свою очередь, будет стоить примерно $60, или 3,6 тысячи новых боливаров. Таким образом, венесуэльцам будут обязаны платить не менее 1,8 тысячи боливаров, или 180 миллионов старых боливаров.

По имеющимся данным, минимальная зарплата в настоящий момент равна всего 3 миллионам боливаров, или 30 новым боливарам. Таким образом, произойдет почти 60-кратное повышение.

Ранее Мадуро заявил, что деноминированная версия национальной боливара будет связана с национальной криптовалютой «петро».