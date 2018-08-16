WSJ назвал дату нового раунда торговых переговоров США и Китая
Представители Китая и США обсудят торговые вопросы 22 и 23 августа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, переговоры пройдут в США.
Как отмечается, представитель КНР прибудет в США к 22 августа.
Ранее сообщалось, что заместитель министра коммерции Китая Ван Шоувэнь возглавит делегацию, которая отправится в США во второй половине августа для продолжения торговых переговоров.
Как отмечалось, переговоры пройдут по инициативе американской стороны.