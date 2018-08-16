WSJ назвал дату нового раунда торговых переговоров США и Китая

Представители Китая и США обсудят торговые вопросы 22 и 23 августа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры пройдут в США.

Как отмечается, представитель КНР прибудет в США к 22 августа.

Ранее сообщалось, что заместитель министра коммерции Китая Ван Шоувэнь возглавит делегацию, которая отправится в США во второй половине августа для продолжения торговых переговоров.

Как отмечалось, переговоры пройдут по инициативе американской стороны.