Путин заявил о создании Каспийского экономического форума

Президент России Владимир Путин в ходе открытия саммита глав государств «Каспийской пятерки» в Актау заявил, что страны Каспия создадут собственный экономический форум. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Принимаемые решения о создании Каспийского экономического форума позволят укрепить контакты между деловыми сообществами наших стран», — отметил глава государства.

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Также Путин подчеркнул, что Россия приветствует мораторий на вылов осетра в Каспийском море и готова поддержать его продление.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на саммит стран Каспийского побережья.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию саммита глав государств «Каспийской пятерки».