Эксперт объяснил заявку на альтернативный маршрут «Северного потока — 2»

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач объяснил решение проектной компании Nord Stream 2 AG подать заявку на строительство «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту в Дании, передает RT.

«Дания, к сожалению, повела себя как маргинальное государство, которое под давлением извне готово пренебречь своими интересами и интересами ближайших соседей и просто заниматься саботажем: не говорить ни да ни нет по основному проекту», — сказал он.

Реклама

По его словам, именно поэтому компания-оператор была вынуждена подготовить все необходимые документы по альтернативному маршруту и подать заявку, чтобы у Дании было меньше возможностей оттягивать принятие решения.

Ранее представитель Nord Stream 2 AG в Дании Маркела Дедопоулос заявила, что компания рассчитывает на то, что Дания выдаст разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2».