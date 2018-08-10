Nord Stream 2 рассчитывает на согласование с Данией маршрута «Северного потока — 2»
Представитель Nord Stream 2 AG в Дании Маркела Дедопоулос заявила, что компания рассчитывает на то, что Дания выдаст разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы ожидаем, что оптимальный маршрут, заявку на который мы подавали, будет одобрен правительством Дании», — сказала Дедопоулос.
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Она отметила, что если соответствующее разрешение не будет получено, то в этом случае российский газопровод пойдет по альтернативному маршруту.
Представитель Nord Stream 2 подчеркнула, что протяженность альтернативного маршрута газопровода составляет 175 километров вместо предусмотренных ранее 139 километров.
Ранее сообщалось, что Nord Stream 2 подала заявку на альтернативный маршрут «Северного потока — 2».