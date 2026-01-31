В Новой Москве эвакуируют ТРЦ «Бутово Молл»

В столице эвакуировали торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Бутово Молл». Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что их по громкой связи попросили выйти на улицу. ТРЦ расположен в Новомосковском административном округе - рядом с районом Южное Бутово.

В прошлые выходные посетителей эвакуировали из столичного торгового центра «Киевский» после срабатывания пожарной сигнализации над плитой в одном из ресторанов. При этом никто не пострадал, а огонь быстро потушили.

Тогда же в торговом центре «О'Депо» в подмосковном Одинцово произошел взрыв. Изначально стало известно, что у посетителя ресторана сети быстрого питания взорвалось какое-то электронное устройство. Позднее выяснилось, что у мужчины в куртке детонировал iPhone. В результате владелец гаджета получил осколочные ранения грудной клетки средней тяжести, его госпитализировали. Посетителей ТЦ тоже эвакуировали.

