Рубль растет на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.

В частности, курс доллара снизился на 22 коп. и составил 63,52 руб.

Курс евро упал на 7 коп., до 73,56 руб.

Цена на нефть Brent повышалась на 0,6%, до $73,20 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 6,49 коп., до 73,40 руб., курс доллара увеличился на 4,26 коп., до 63,49 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, практически не изменилась по сравнению с показателем на вторник и составила 67,95 руб.

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