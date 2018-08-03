Счетная палата намерена проанализировать эффект санкций на госпрограммы

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что СП будет пытаться анализировать экономический эффект западных санкций на выполнение государственных задач. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока прямо мы себе такую задачу не ставили, но мы попытаемся анализировать влияние санкций на выполнение государственных задач, программ и целей», — сказал Кудрин.

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Ранее сообщалось, что сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса США законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.

Уточняется, что проект новых экономических ограничений затронет российских политиков и крупных бизнесменов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США регулярно обновляют пакет санкций, не основываясь на фактах.