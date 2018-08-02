В ФАС положительно отнеслись к созданию в России железнодорожного лоукостера

Федеральная антимонопольная служба положительно относится к появлению в России железнодорожного лоукостера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе ведомства.

«ФАС России положительно относится к вступлению РЖД в борьбу за потребителя, выводу новых продуктов на рынок и повышению качества услуг. … Установленный тариф на плацкарт и общие вагоны является предельным, и РЖД вправе их снижать», — заявили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что «дочка» РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) планирует выделить старые вагоны в отдельный временный эконом-класс.

Согласно отчету ФПК, обслуживание пассажиров в поездах разделяется на три класса: бизнес-класс, комфорт и эконом.