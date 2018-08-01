Следствие заявило о новых арестах имущества по делу братьев Магомедовых

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Следствие планирует новые аресты имущества в рамках дела братьев Магомедовых. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Планируются ряд арестов имущества за границей, и направлены запросы для правовой помощи», — заявил следователь в Тверском суде Москвы.

Помимо этого, стало известно, что следствие направило запросы в «оффшорные страны» для правовой помощи в расследовании деятельности братьев Магомедовых.

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Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным наложение ареста на счета и доли 16 компаний в рамках дела братьев Магомедовых.

Как стало известно, суд арестовал имущество совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Всего было арестовано четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц. В пресс-службе не стали уточнять детали судебного постановления, например, марки автомобилей.