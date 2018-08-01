Следствие заявило о новых арестах имущества по делу братьев Магомедовых
Следствие планирует новые аресты имущества в рамках дела братьев Магомедовых. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Планируются ряд арестов имущества за границей, и направлены запросы для правовой помощи», — заявил следователь в Тверском суде Москвы.
Помимо этого, стало известно, что следствие направило запросы в «оффшорные страны» для правовой помощи в расследовании деятельности братьев Магомедовых.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным наложение ареста на счета и доли 16 компаний в рамках дела братьев Магомедовых.
Как стало известно, суд арестовал имущество совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Всего было арестовано четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц. В пресс-службе не стали уточнять детали судебного постановления, например, марки автомобилей.