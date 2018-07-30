Фондовый рынок США открылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,01% и составил 25 451,55 пункта.

Индекс S&P 500 понизился на 0,16%, до 2 814,23 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 0,81% и составил 7 674,38 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 14,21 коп., до 73,20 руб., курс доллара увеличился на 19,21 коп., до 62,78 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 16,96 коп., составив 67,47 руб.

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