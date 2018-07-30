Мосгорсуд утвердил арест счетов 16 компаний по делу братьев Магомедовых

Мосгорсуд признал законным наложение ареста на счета и доли 16 компаний в рамках дела братьев Магомедовых. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Магомедовы создали и возглавили преступное сообщество, действующее под видом группы компаний «Сумма»… сумма хищений участниками данного сообщества составила более 2,5 миллиарда рублей. Подконтрольность указанных юридических лиц Магомедовым установлена, она осуществлялась через цепочку иностранных фирм», — заявила следователь в Мосгорсуде.

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Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы в рамках дела Магомедовых наложил арест на активы и счета 24 компаний.

Как стало известно, суд арестовал имущество совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Всего было арестовано четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц. В пресс-службе не стали уточнять детали судебного постановления, например, марки автомобилей.