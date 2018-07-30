Суд наложил арест на активы и счета 24 компаний по делу Магомедовых

Тверской районный суд Москвы в рамках дела Магомедовых наложил арест на активы и счета 24 компаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокурора в Мосгорсуде.

«Всего арест наложен на счета и активы 24 компаний», — заявил прокурор.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал имущество совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

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Всего было арестовано четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц. В пресс-службе не стали уточнять детали судебного постановления, например, марки автомобилей.

Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в организации преступного сообщества, а также в хищениях и растрате бюджета, ущерб составляет 2,5 млрд руб.