«Известия»: судебные долги россиян превысили 4 трлн рублей

Судебные долги россиян составили на 1 июня текущего года 4,4 трлн руб. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как стало известно, средний размер долга снизился на 2,3 тыс. руб. и составил 92,2 тыс. руб.

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Отмечается, что 40% долгов (около 1,7 трлн руб) приходится на обязательства перед банками. В свою очередь число производств по жилищно-коммунальным услугам выросло за год на 18%, до 3,2 млн.

Ранее сообщалось, что в первом квартале текущего года долги за ЖКХ в России выросли на 5,3%, до 1,4 трлн руб.

По данным Национальном бюро кредитных историй, средний размер задолженности находится на уровне 46 тыс. руб.