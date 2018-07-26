Путин заявил о готовности России к росту объема торговли со странами БРИКС
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона настроена на рост объема торговли со странами БРИКС. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«По итогам 2017 года наш товарооборот с другими участниками объединения вырос почти на 30%, превысив почти $102 млрд. И мы настроены делать все возможное для дальнейшего роста торговли в рамках БРИКС», — сказал Путин на заседании БРИКС.
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Он также добавил, что Россия приветствует предложение об упрощении административных барьеров между членами БРИКС в целях стимулирования торговых обменов.
Ранее сообщалось, что банк БРИКС выделит России кредит на $1 млрд под инфраструктурные проекты в 2019 году.