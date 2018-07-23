Работодателей могут обязать информировать приставов о приеме на работу должника

Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов предложил обязать работодателей информировать службу приставов о приеме на работу должника. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обязать работодателя информировать ФССП О приеме должника на работу», — сказал Аристов.

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Он также добавил, что приставы предлагают отказывать должникам по алиментам в возможности сдать экзамен на водительские права.

Ранее сообщалось, что приставы списали 2,2 трлн руб. безнадежных долгов россиян в прошлом году.

Как стало известно, число прекращенных дел о взыскании долгов граждан перед банками увеличилось: в 2016 году было закрыто 14,3 млн дел на 1,9 трлн руб.