Новак назвал абсурдным предложенный в США закон по санкциям из-за «Северного потока — 2»

Российский министр энергетики Александр Новак прокомментировал законопроект американского сенатора Джона Барассо о санкциях против «Северного потока — 2», передает РИА «Новости».

Как отмечается, Баррассо предложил закон, предполагающий введение антироссийских санкций из-за «Северного потока --2» и других энергетических экспортных газопроводов России и предоставление европейским партнерам стабильных энергоресурсов из США.

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По словам Новака, он не видел этот законопроект, но его необходимо изучить с точки зрения юриспруденции.

«…то, что в СМИ пишут, на мой взгляд, это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила», — заявил Новак.

Ранее главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что трехсторонние переговоры по газу России, ЕС и Украины подтвердили необходимость приостановки строительства газопровода «Северный поток — 2».