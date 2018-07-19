Суд отклонил иск структуры «Ростеха» о взыскании убытков с Siemens

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») о взыскании с немецкого концерна Siemens AG и двух его российских «дочек» около 46,8 млн руб. и более €1,4 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

Иск о взыскании убытков был подан структурой «Ростеха» в интересах ЗАО «Интеравтоматика», акционерами которой являются и ОАО ТПЭ, и Siemens. По мнению истца, ответчики своими действиями во исполнение международных санкций причинили убытки «Интеравтоматике».

Ранее представитель компании ОАО «ВО «Технопромэкспорт» сообщил в арбитражном суде Москвы ходатайство о снижении в четыре раза суммы иска к немецкому концерну Siemens AG и двум его российским «дочкам».