Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,1% и составил 2291 пункта.

Индекс РТС просел на 0,2%, до 1143 пункта.

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,2%, до $72,77 за баррель по марке Brent.

Реклама

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 10,82 коп., до 73,13 руб., курс доллара увеличился на 46,54 коп., до 62,90 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, уменьшилась по сравнению с показателем на среду на 20,73 коп., составив 67,50 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».