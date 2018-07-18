ОПЕК+ выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 121%

ОПЕК+ в июне выполнила соглашение по сокращению добычи нефти на 121%. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, министерский мониторинговый комитет стран-членов ОПЕК+ также рассмотрел рыночные условия в июле и «был удовлетворен тем, что общий уровень выполнения сделки не превысит 100%».

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При этом в мае уровень выполнения соглашения ОПЕК+ составил 152%.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил во время своего выступления в Совфеде, что соглашение ОПЕК+ практически выполнило свою задачу.

По его словам, благодаря данному соглашению были убраны излишки остатков нефти на мировых рынках и появилась возможность вернуть ситуацию в нормальное «русло».