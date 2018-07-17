Новак: Россия готова продлить контракт «Газпрома» с «Нафтогазом»

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва готова продлить действующий контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» по транзиту газа, но также может рассмотреть и новый договор. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава минэнерго отметил, что вопросы транзита газа также могут быть рассмотрены Россией, Украиной и ЕК в октябре 2018 года.

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«Мы готовы продлить контракт действующий, готовы рассматривать, в том числе, предложения по заключению нового контракта. Важный вопрос, который с этим увязан, это наша позиция, Российской Федерации: мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений», — заявил Новак.

Ранее министр энергетики оценил итоги трехсторонних переговоров по газу.