Кудрин: Москва и Санкт-Петербург к 2035 году составят 40% ВВП России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в рамках Московского урбанистического форума, что Москва и Санкт-Петербург к 2035 году составят 40% ВВП России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, Москва на данный момент составляет 26% ВВП страны, вместе с Санкт-Петербургом 32%.

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Кудрин отметил, что к 2035 году обе агломерации будут составлять 40% ВВП России.

В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва помогает другим регионам России, а не наоборот.

Собянин отметил, что Москва передает в федеральный бюджет 1 трлн руб., из которого в регионы поступает 1,5 трлн руб.

По словам мэра, налоги, поступающие в бюджет столицы, сформированы только за счет предприятий и населения, проживающего на территории Москвы.