Министр нефти Ирана предостерег ОПЕК о снижении ее эффективности

Министр нефти Ирана Бижан Зангане предостерег ОПЕК о том, что эффективность организации будет снижаться в случае нарушения входящими в нее странами своих обязательств. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На мой взгляд, если страны-члены ОПЕК не будут полностью соблюдать свои обязательства, эффективность организации как единственного межправительственного объединения развивающихся стран с почти шестидесятилетней историей будет постепенно разрушаться, и ответственность за это будут нести те страны, которые нарушают свои обязательства», — сказано в письме Зангане адресованном генсеку ОПЕК.

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По словам министра, добыча некоторых стран-членов организации в июне была намного выше уровня, предусмотренного квотами в рамках соглашения ОПЕК+.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что соглашение ОПЕК+ практически выполнило свою задачу.