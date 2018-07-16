Рубль растет на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.

В частности, курс доллара снизился на 14 коп. и составил 62,42 руб.

Курс евро упал на 13 коп., до 72,96 руб.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,82%, до $74,71 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 21,58 коп., до 72,46 руб., курс доллара увеличился на 8,72 коп., до 62,29 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 4,92 коп., составив 66,87 руб.

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