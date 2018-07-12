Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж около 50 млрд рублей

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин заявил, что Росфинмониторинг вместе с Верховным судом предотвратили вывод за рубеж 50 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы сумели приостановить (вывод) где-то порядка 50 млрд руб. благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева (председатель ВС Вячеслав Лебедев), то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», — сказал Чиханчин.

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Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли более чем на $4 млрд.

В свою очередь профицит внешней торговли России вырос в 1,8 раза.