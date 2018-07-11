21st Century Fox повысила предложение по покупке Sky

21st Century Fox (21CF) увеличила предложение по поглощению британской телекоммуникационной компании Sky. Об этом сообщает The Hollywood reporter.

Уточняется, что таким образом Fox смогла превзойти конкурирующую ставку глобального американского телекоммуникационного конгломерата Comcast.

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Как стало известно, в новом предложении Fox оценивает Sky в сумме 24,5 млрд. фунтов стерлингов, или 14 фунтов за акцию.

На данный момент Fox уже владеет 39-процентной долей в Sky.

«Увеличенное предложение 21CF представляет собой значительное увеличение стоимости по сравнению с предложением Comcast и первоначальным предложением 21CF», — заявили в Sky.

Отмечается, что данная сделка по-прежнему нуждается в окончательном разрешении от правительства Великобритании. Решение властей ожидается в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Disney предложил британским властям договор об управлении Sky News в течение 15 лет и возможность его продажи только с разрешения правительства Великобритании.