Трамп: Германия полностью контролируется Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Германия платит миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Они строят газопровод, цель которого — платить миллиарды долларов в казну России. Я считаю, что это совершенно неприемлемо», — сказал Трамп.

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Он подчеркнул, что ФРГ платит в НАТО чуть более 1%. Президент назвал подобную ситуацию несправедливой.

Ранее Трамп уже критиковал Германию за недостаточные траты на оборону и большие расходы на российский газ.

Он отметил, что Германия, как самая большая страна ЕС, слишком мало тратит средств на оборонные расходы.