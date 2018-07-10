Сотни норвежских нефтяников начали забастовку

Около 700 рабочих морских нефтегазовых буровых установок в Норвегии начали забастовку. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как стало известно, забастовка началась после того, как переговоры между профсоюзами Safe, YS и Ассоциацией судовладельцев, представляющей интересы работодателей, зашли в тупик в вопросе по зарплате.

Реклама

Издание отмечает, что, если в скором времени профсоюзам и работодателям не удастся договориться, к забастовке присоединятся еще более 900 нефтяников.

Забастовка может затронуть такие компании как Transocean, Odfjell Drilling, Rowan Companies, Maersk Drilling, Seadrill, Equinor, Aker BP, Lundin Petroleum.

Цены на нефть стали расти на фоне новостей о забастовке. Нефть марки Brent выросла в цене на 0,7%, до $78,62 за баррель.