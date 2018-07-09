Силуанов рассказал о доходах от повышения НДС

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что повышение НДС до 20% принесет доходы более чем 600 млрд руб. в год. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы остановились на повышении основной ставки НДС на 2 пункта — с 18 до 20%, что позволит создать ресурс в экономике — более 600 млрд руб. в год», — сказал Силуанов в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

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Он добавил, что повышение НДС меньшей степени затронет бизнес, а также россиян с небольшим доходом.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз обсуждает повышение НДС для производителей молочной продукции с использованием растительных жиров.

Как стало известно, в Минсельхозе прошло совещание по вопросу выработки консолидированной позиции по требованиям к пищевой продукции с замещением молочного жира более 50% немолочными компонентами.