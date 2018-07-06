Песков: Путин в курсе дискуссии по изменению пенсионного законодательства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в курсе дискуссии по параметрам изменения пенсионного законодательства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что президент получает всю полноту информации по этой теме по разным каналам.

Реклама

«Разумеется, президент в курсе реакции на соответствующие инициативы и …параметры предлагаемые. Как всегда, по всем не только важным, но и менее важным, он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной», — сказал Песков.

Ранее глава ПФР рассказал о размере прибавки к доходу пенсионеров.