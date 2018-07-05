Рубль не определился с динамикой на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.

В частности, курс доллара снизился на 7 коп., и составил 63,17 руб.

Курс евро вырос на 17 коп., до 73,83 руб.

Стоимость нефти с утра снижается на 0,69%, до $77,7 за баррель марки Brent.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 0,85 коп., до 73,70 руб., курс доллара увеличился на 0,73 коп., до 63,22 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 0,79 коп., составив 67,94 руб.

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