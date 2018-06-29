В Москве прошло годовое общее собрание акционеров ПАО «Россети»

Акционеры «Россетей» высоко оценили работу менеджмента по повышению эффективности компании и управляемых дочерних структур в ходе прошедшего в Москве годового общего собрания акционеров компании под председательством министра энергетики РФ Александра Новака.

Было подчеркнуто, что несмотря на расширение спектра потенциальных угроз для стабильной работы электросетевого комплекса, сотрудники дочерних структур под управлением компании «Россети» добились высоких производственных результатов.

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Так, показатель SAIDI (средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии) составил 3,86 часа, т.е. улучшен на 19% по сравнению с 2016 годом, а показатель SAIFI (средняя частота прекращений передачи электроэнергии) сохранилась на рекордно низком уровне в 1,53 технологического нарушения на 1000 условных единиц оборудования.

Рассчитанные по международным стандартам финансовой отчетности консолидированные показатели достигли в 2017 году исторического максимума. Консолидированная выручка группы в 2017 году составила 948,3 млрд руб., что на 5,3% больше показателя 2016 года. При этом чистая прибыль увеличилась в сравнении прошлым годом почти на 40% и составила 137,1 млрд руб. Показатель EBITDA составил 313,7 млрд руб, что выше показателя 2016 года на 18,3%. Соотношение чистого долга к EBITDA сократилось с 1,8 в 2016 году до 1,5 в 2017 году.

Как подчеркнул в ходе своего выступления генеральный директор компании Павел Ливинский, реализация стратегии построения в России до 2030 года цифрового электросетевого комплекса позволит модернизировать всю энергетическую отрасль, вывести эффективность всей группы компании на качественно новый уровень, повысить надежность электроснабжения потребителей и инвестиционную привлекательность, а также обеспечит дополнительные гарантии дивидендных выплат акционерам.