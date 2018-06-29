Помпео и глава МИД КНР обсудили внешнюю торговлю КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили внешнюю торговлю Северной Кореи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Как отмечается, в ходе встречи стороны заявили о важности соблюдения резолюций ООН со стороны КНДР, в частности, тех положений, которые запрещают Пхеньяну экспорта угля и импорт очищенных нефтепродуктов через трансферы между судами.

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При этом Помпео также добавил, что после проведения денуклеаризации, Северную Корею ждет «блестящее будущее».

Ранее СМИ сообщили, что Помпео на следующей неделе отправится с официальным визитом в КНДР, чтобы обсудить планы северокорейских властей по денуклеаризации Корейского полуострова.