Минфин не увидел рисков в спаде спроса на ОФЗ

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин не видит рисков в спаде спроса инвесторов на облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщает RNS.

Он также отметил, что министерство не сомневается в выполнении поставленной программы.

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«Безусловно, тенденции видим, что есть беспокойство инвесторов и, действительно, есть определенные оттоки с развивающихся рынков. Но пока у нас какого-то напряжения или беспокойства в этом плане нет», — сказал Силуанов.

Ранее Силуанов сообщил, что причиной снижения спроса на облигации федерального займа (ОФЗ) является традиционный летний спад спроса инвесторов.

Он также отметил, что снижение спроса — это временное явление.