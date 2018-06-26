ЦБ зафиксировал увеличение структурного профицита банков

Уровень структурного профицита ликвидности банков в мае текущего года увеличился в результате притока средств из бюджета и сезонного фактора. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«За май 2018 г. уровень структурного профицита ликвидности в банковском секторе увеличился. Приток средств в банки был сформирован сезонными бюджетными расходами при относительно невысоких налоговых перечислениях клиентов банков, ростом размещения средств Федеральным казначейством на банковские депозиты и по договорам репо, покупками валюты Минфином России», — заявили в ЦБ.

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Также стало известно, что ЦБ сохранил прогноз уровня структурного профицита ликвидности на конец 2018 года на уровне 3,8-4,2 трлн руб.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что российские банки пока не испытывают жесткого дефицита капитала.