ЦБ назвал проблему, которая помешала рубля стать крепче

Если бы не санкции, рубль мог бы быть крепче на 3-4%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Равновесное значение курса приблизилось к фактическому значению, а недооцененность рубля относительно фундаментальных факторов, связанная с апрельскими санкциями, несколько снизилась. По оценкам, в их отсутствие рубль был бы крепче на 3-4%, что ниже пиковых апрельских значений на 5-6%», — заявили в ЦБ.

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Также регулятор отметил, что при этом курс рубля оставался стабильным на фоне ослабления валют большинства стран с формирующимися рынками.

Ранее вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что не видит оснований для колебаний курса рубля.