«Известия»: Дания находится под давлением США из-за «Северного потока — 2»

Власти Дании находятся под давлением США из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об пишет газета «Известия» со ссылкой на двух источников в российских дипломатических кругах.

Как стало известно, Дания внесла специальные поправки в свое законодательство, которые позволяют отклонять заявки на строительство трубопроводов в датских территориальных водах.

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Уточняется, что Дания остается последней из пяти стран, не выдавшей разрешение на строительство российского газопровода.

«Главные опасения Дании заключаются, видимо, в том, чтобы не разочаровать главного союзника — Вашингтон, который выкручивает руки партнерам, чтобы вытеснить российский газ с европейского рынка и наполнить его своим СПГ. Вместе с тем Копенгаген опасается испортить отношения и с Берлином, который выступает за строительство «Северного потока — 2» как коммерческого проекта», — сказал источник.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко сообщил, что Россию продолжает беспокоить нездоровая ситуация в Евросоюзе вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2».