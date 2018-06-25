В Минтруде допустили рост выплат работающим женщинам в декрете

Глава российского Минтруда Максим Топилин рассказал, что в ведомстве работают над улучшениями системы пособий для находящихся в декрете женщин. Об этом министр сказал в интервью «Известиям».

По его словам, Минтруд сотрудничает с Фондом социального страхования для улучшения системы пособий, которые женщины получают во время отпуска по уходу за ребенком. Министр заметил, что работающие женщины в декрете могут получать зарплату.

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«Ухудшений, безусловно, не предполагается. Мы будем выполнять все свои обязательства. Готовится бюджет ФСС, будем думать на эту тему», — заявил Топилин.

Он добавил, что по этому поводу есть много предложений.

Ранее Топилин рассказал, что в следующем году средний размер пенсии составит 15,4 тыс. рублей.