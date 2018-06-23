Новак дал оценку решению по увеличению добычи ОПЕК

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия удовлетворена решением ОПЕК по возвращению к 100%-ному выполнению венской сделки, передает РИА «Новости».

По его словам, увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки — вполне разумное решение.

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«Это решение соответствует предложениям, которые были выработаны на JMMC (министерском мониторинговом комитете ОПЕК+). Поэтому мы конечно считаем, что это соответствует сегодняшним представлениям о том, что нужно делать на рынке. Мы рассматривали разные варианты, четыре варианта, поэтому, я думаю, что на данном этапе один миллион (баррелей в сутки) — это вполне разумно тоже», — заявил Новак.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК договорились повысить добычу нефти. Отмечалось, что планируемый уровень повышения добычи составит 1 млн баррелей в день.