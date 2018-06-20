Власти рассказали о постоянном сборе информации по себестоимости алкоголя

Как рассказали «Газете.Ru» в подведомственной Минфину Росалкогольрегулировании (РАР), в соответствии с поручениями Минфина, они на постоянной основе собирают информацию по себестоимости алкогольной продукции.

Ранее СМИ сообщили, что в министерстве финансов России в нынешнем году могут пересмотреть минимальные цены на водку, коньяк и шампанское, а также впервые их ввести для вина и винных напитков.

Расчет минимальных цен будет производиться по единой для всех алкогольных напитков формуле. Эксперты прогнозируют, что минимальные розничные цены будут пересмотрены в сторону повышения. Отмечается, что цены на напитки могут быть пересмотрены Минфином в течение нынешнего года.