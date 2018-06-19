Банк России оценил текущую годовую инфляцию

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ оценивает текущую инфляцию в 2,5% годовых. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Повышение НДС, по нашим оценкам, добавит примерно 1 процентный пункт в инфляцию. Но надо сказать, что сейчас, когда инфляция находится на уровне 2,5%, мы сможем с большой вероятностью достаточно спокойно пройти момент изменения ставки НДС», — сказала Набиуллина.

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Она также отметила, что на инфляцию влияют инфляционные ожидания, а на них — структура инфляции.

Ранее в ЦБ сообщили, что к третьему кварталу 2019 года произойдет ускорение инфляции, ее сближение с ранее прогнозированным уровнем в 4% будет происходить несколько быстрее.