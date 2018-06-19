Трамп пригрозил введением пошлин на китайские товары еще на $200 млрд

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из Китая еще на $200 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на заявление, распространенное Белым домом.

Трамп заявил, что попросил торгового представителя США составить список товаров, на которые будут введены пошлины.

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«После того, как юридический процесс будет завершен, эти пошлины вступят в силу, если Китай откажется изменить свою практику, а также, если они будут настаивать на продвижении новых тарифов, которые они недавно приняли», — говорится в тексте заявления.

Ранее сообщалось, что США решили ввести антидемпинговые пошлины на изделия, изготовленные из китайского листового алюминия.