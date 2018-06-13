Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку с 1,5–1,75% годовых до 1,75–2% годовых, сообщается на сайте регулятора.

В комитете по операциям на открытом рынке ФРС отметили, что дальнейшее увеличение ставки будет соответствовать устойчивому возрастанию экономической активности.

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«Состояние денежно-кредитной политики остается приемлемым, поддерживая, таким образом, хорошие условия на рынке труда и устойчивое возвращение к инфляции в 2%», — отмечается в сообщении.

В 2018 году ФРС прогнозирует четыре повышения ставки.

В мае ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1,5–1,75% годовых.