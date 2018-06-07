В «Газпроме» не исключили пересмотр решения арбитража по спору с «Нафтогазом»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/817/11652817/RTR3DHS5-pic905-895x505-22969.jpg">

Заместитель начальника департамента «Газпрома» Сергей Кузнец заявил, что есть шансы на пересмотр решения арбитража Стокгольма по взысканию с компании $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он также ответил на вопрос, когда «Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Реклама

«У нас нет никакой уверенности, если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся. Поэтому судебные разбирательства продолжаются», — сказал Кузнец.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что вопрос о помощи «Газпрому» после взыскания $2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма можно будет поднимать после оценки юристов.