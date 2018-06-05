Госдума одобрила блокировку карт банком при подозрении на хищение

Госдума приняла закон, который разрешит российским банкам при подозрении на несанкционированный перевод денежных средств с карт клиентов блокировать их. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что закон закрепляет право банка на приостановление на срок до двух рабочих дней перевода денежных средств и использования электронных средств платежей при выявлении признаков совершения перевода без согласия плательщика.

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В случае выявления подобных признаков банк будет обязан незамедлительно проинформировать об этом клиента, который сможет подтвердить совершение операции либо заявить о ее незаконности.

Банк России установит признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента и разместит их на своем официальном сайте.