Силуанов не исключает роста профицита бюджета

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что профицит бюджета может быть выше 0,5% ВВП. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что это может произойти если сохранится текущая конъюнктура.

«Если такая конъюнктура сохранится до конца года, профицит может быть увеличен», — сказал Силуанов.

Реклама

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении поправок в закон о бюджете на 2018 год и период 2019–2020 годов с увеличением расходов на 61,9 млрд руб.

Законопроект был рассмотрен правительством 22 мая. В соответствии с ним, общий объем доходов федерального бюджета на 2018 год увеличивается на 1,815 трлн руб. — до 17,073 трлн руб., или 17,4% ВВП. Общий объем расходов составит16,591 трлн руб., или 16,9% ВВП.