Полиция Испании отпустила Браудера

Полиция Испании отпустила основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера после дачи показаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции.

«Он был задержан, его опросили, проверили ордер, но он не имел надлежащей юридической силы», — заявили в ведомстве.

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Ранее Браудер написал в своем твиттере, что его задержала полиция Испании по ордеру Интерпола.

В декабре прошлого года суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения.

Уильям Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО «Матросская Тишина» в 2009 году. С 1995 по 2007 год Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Россия объявила бизнесмена в международный розыск по делу о хищении акций «Газпрома» на сумму около 3 млрд руб.