ЕС может выдать Украине макрофинансовую помощь на €1 млрд

Евросоюз собирается выдать двумя траншами новую макрофинансовую помощь Украине на €1 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Макрофинансовая поддержка (Евро)союза должна быть предоставлена Еврокомиссией двумя частями кредитов. Размер каждого транша должен быть установлен в меморандуме о взаимопонимании», — сказано в проекте об оказании финпомощи, который предложен на окончательное утверждение Совету ЕС и ЕП.

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Отмечается, что макрофинансовая помощь ЕС должна быть доступна в течение двух с половиной лет, начиная с первого дня после вступления в силу меморандума о взаимопонимании.

Как стало известно, вся сумма макрофинансовой помощи должна быть предоставлена Украине в форме кредитов. Кредиты должны иметь максимальный средний срок погашения в 15 лет.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) отказался идти на уступки Украине в вопросе создания антикоррупционного суда.