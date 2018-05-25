Иностранцы поделились с Путиным тревогой из-за криминализации соблюдения санкций

Представители иностранного бизнеса в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выразили свою встревоженность в связи с законопроектом о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций, передает РИА «Новости».

«В основном речь шла о санкциях, законе принятом и законе, который сейчас урегулирован по части ответственности. Это раз», — сообщил один из участников встречи.

Реклама

Еще одной темой, которая обсуждалась в ходе встречи, стало применение специальных инвестиционных контрактов.

Ранее Путин сравнил санкции с игрой в футбол по правилам дзюдо.

На данный момент документ, предполагающий введение уголовного наказания в случае соблюдения антироссийских санкций прошел первое чтение.